«Манчестер Юнайтед» — «Атлетик»: стартовые составы команд на матч полуфинала Лиги Европы

Сегодня, 8 мая, состоится ответный матч полуфинала Лиги Европы УЕФА, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Атлетик» из Бильбао. Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, Магуайр, Йоро, Доргу, Линделёф, Угарте, Каземиро, Фернандеш, Гарначо, Хойлунд.

«Атлетик»: Агирресабала, У. Нуньес, Горосабель, Е. Альварес, Берчиче, И. Руис, Хаурехисар, Джало, У. Гомес, Беренгер, Саннади.

Первый матч этих команд состоялся неделю назад, 1 мая, в Испании. «Манчестер Юнайтед» добыл разгромную победу со счётом 3:0. В составе «красных дьяволов» голами отметились полузащитники Каземиро и Бруну Фернандеш, оформивший дубль.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: