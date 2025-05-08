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Павел Чепурин высказался о грядущем матче «Челси» с «Юргорденом» в полуфинале ЛК

Павел Чепурин высказался о грядущем матче «Челси» с «Юргорденом» в полуфинале ЛК
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Комментатор Okko Павел Чепурин поделился мнением об ответном матче полуфинала Лиги конференций УЕФА между «Челси» и «Юргорденом», который состоится сегодня, 8 мая.

Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
1-й тайм
0 : 0
Юргорден
Стокгольм, Швеция

«Всем привет, на связи Паша Чепурин. Сегодня я прокомментирую второй полуфинальный матч между «Челси» и «Юргорденом» в Лиге конференций — турнире, в котором «Челси» надеется больше никогда ни за что не сыграть. Хватит. Накатались по городам и весям — в большей степени по весямм. Мир посмотрели, себя показали, пора и честь знать.

Хотя, если учесть три оставшихся матча в АПЛ — в гостях с «Ноттингем Форест» и с «Ньюкаслом», дома с «Манчестер Юнайтед», — всё может так сложиться, что без победы в Лиге конференций в следующем сезоне болельщикам «Челси» придётся снова покататься по длинным маршрутам.

Ну а что касается матча с «Юргорденом»: в первой игре, кажется, всё было решено — 4:1. Но это же витрина, в первую очередь, для «Юргордена» — показать, что такое настоящая фанатская культура, болельщикам; а игрокам — показать, на что они способны.

И в первом матче забил человек с труднопроизносимой фамилией — Али Маэху. Оказывается, он фанат «Челси». А теперь он едет на «Стэмфорд Бридж». И мы поедем — в 22:00, на Okko. Смотрим», — сказал Чепурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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