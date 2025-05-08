Кирьяков: Гладышеву не хватало стабильности, но концовку сезона он проводит очень неплохо

Бывший футболист московского «Динамо» Сергей Кирьяков высказался об игре форварда бело-голубых Ярослава Гладышева в весенней части Российской Премьер-Лиги.

«Гладышеву давали много шансов. Проблески в игре были, но не было стабильности. Наверное, это относится ко всем молодым игрокам — видели это и в нынешнем, и в прошлом сезоне. Но концовку Ярослав проводит очень неплохо. Всем хочется, чтобы он держал эту планку и помог «Динамо» занять третье место», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ярослав Гладышев является самым результативным футболистом в составе «Динамо» в 2025 году. В весенней части сезона в активе нападающего семь забитых мячей и четыре результативные передачи. После 27 туров московское «Динамо» занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место с 50 очками в активе. По итогам апреля Гладышев был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги.