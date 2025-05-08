Стала известна позиция Де Брёйне относительно продолжения карьеры в Италии

33-летний атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне выразил желание продолжить карьеру в Италии. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети Х (ранее Twitter). Ранее инсайдер Джанлука Ди Марцио поделился информацией, что представители бельгийского футболиста уже провели встречу со спортивным директором «Наполи» Джованни Манной на минувшей неделе.

По информации Тавольери, на желание Де Брёйне продолжить карьеру в Италии повлияли его партнёры по сборной Бельгии Ромелу Лукаку и Дрис Мертенс. Подчёркивается, что на следующей неделе «Наполи» должен сделать первое письменное предложение 33-летнему хавбеку.

В начале апреля Де Брёйне объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона. Бельгиец выступал в составе «горожан» с 2015 года.

Де Брёйне преподали урок уличного футбола: