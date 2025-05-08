Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна позиция Де Брёйне относительно продолжения карьеры в Италии

Стала известна позиция Де Брёйне относительно продолжения карьеры в Италии
Аудио-версия:
Комментарии

33-летний атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне выразил желание продолжить карьеру в Италии. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети Х (ранее Twitter). Ранее инсайдер Джанлука Ди Марцио поделился информацией, что представители бельгийского футболиста уже провели встречу со спортивным директором «Наполи» Джованни Манной на минувшей неделе.

По информации Тавольери, на желание Де Брёйне продолжить карьеру в Италии повлияли его партнёры по сборной Бельгии Ромелу Лукаку и Дрис Мертенс. Подчёркивается, что на следующей неделе «Наполи» должен сделать первое письменное предложение 33-летнему хавбеку.

В начале апреля Де Брёйне объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона. Бельгиец выступал в составе «горожан» с 2015 года.

Материалы по теме
У Кевина Де Брёйне есть предложения о контракте от «Наполи» и «Ливерпуля» — Ди Марцио

Де Брёйне преподали урок уличного футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android