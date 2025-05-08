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«Выпили эликсир молодости». Вагнер Лав — об их с Акинфеевым футбольном долголетии

«Выпили эликсир молодости». Вагнер Лав — об их с Акинфеевым футбольном долголетии
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40-летний экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав высказался о своём футбольном долголетии, а также о спортивном долголетии 39-летнего вратаря красно-синих Игоря Акинфеева. С июля 2024 года бразильский футболист играет за «Аваи».

«Мы с Акинфеевым выпили эликсир молодости? Получается, только я и он его и выпили, так как мы сейчас и играем (смеётся).

Он и Мойзес недавно звонили мне после выигранного матча, когда отмечали победу. Я был очень счастлив, потому что с огромной любовью отношусь к Акинфееву. Это человек, который является частью моей жизни как игрока, и я всегда радуюсь, когда удаётся поговорить с ним. Он мой большой друг, а для меня огромная честь, что я с ним играл на протяжении стольких лет», — сказал Вагнер Лав в опубликованном в социальной сети VK видео пресс-службы ЦСКА CSKA on tour.

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