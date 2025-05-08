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Footmercato: «Челси» собирается подписать нападающего «Страсбурга»

Footmercato: «Челси» собирается подписать нападающего «Страсбурга»
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Лондонский «Челси» следит за выступлениями нападающего «Страсбурга» Эмануэля Эмега, «синие» всерьёз рассматривают возможность приобретения футболиста. Об этом сообщает Footmercato.

Игрок из Нидерландов является одним из ключевых исполнителей команды Лиги 1. В 29 матчах нынешнего клубного сезона Эмега забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Помимо этого, Эмануэль выступает за молодёжную сборную Нидерландов U21.

«Челси» уже ведёт переговоры относительно возможного трансфера. Лондонский клуб и «Страсбург» сотрудничают в связи с наличием общего совладельца в лице компании BlueCo, что может существенно увеличить вероятность перехода игрока.

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