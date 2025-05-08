Footmercato: «Челси» собирается подписать нападающего «Страсбурга»

Лондонский «Челси» следит за выступлениями нападающего «Страсбурга» Эмануэля Эмега, «синие» всерьёз рассматривают возможность приобретения футболиста. Об этом сообщает Footmercato.

Игрок из Нидерландов является одним из ключевых исполнителей команды Лиги 1. В 29 матчах нынешнего клубного сезона Эмега забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Помимо этого, Эмануэль выступает за молодёжную сборную Нидерландов U21.

«Челси» уже ведёт переговоры относительно возможного трансфера. Лондонский клуб и «Страсбург» сотрудничают в связи с наличием общего совладельца в лице компании BlueCo, что может существенно увеличить вероятность перехода игрока.