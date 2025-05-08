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Манчестер Юнайтед — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
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Мор: в России хорошая вратарская школа, у нас почти нет иностранцев на этой позиции

Мор: в России хорошая вратарская школа, у нас почти нет иностранцев на этой позиции
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о вратарской школе в России.

«У нас очень хорошие вратари. И вратарская школа хорошая. Мы можем гордиться нашими ребятами. Неслучайно мы видим, что у нас практически нет вратарей‑иностранцев. Потому что наши российские ребята ничем не хуже, а, скорее всего, даже лучше», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

В Российской Премьер-Лиге всего два иностранных вратаря — оба выступают за «Ростов». Голкипер сборной Таджикистана Рустам Ятимов, родившийся в Нижнем Новгороде, перебрался в стан жёлто-синих из клуба «Истиклол» в июле 2024 года. Тогда же у болгарского «Ботева» был приобретён боснийский вратарь Хидает Ханкич.

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