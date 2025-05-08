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Манчестер Юнайтед — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
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Холанд заявил о готовности вернуться на поле после травмы лодыжки

Холанд заявил о готовности вернуться на поле после травмы лодыжки
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сообщил, что готов принимать участие в матчах после того, как травмировал лодыжку в конце минувшего марта.

«Это было ужасно — получить травму, но что поделаешь? Нужно восстановиться как можно быстрее и набрать форму. Теперь я полон сил. Чувствую себя хорошо и спокойно двигаюсь», — сказал Холанд в интервью ESPN.

Норвежский футболист получил травму в четвертьфинальном матче Кубка Англии с «Борнмутом» (1:2). В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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