«Неман» и «Торпедо-БелАЗ» сыграют в финале Кубка Беларуси

Завершился ответный матч полуфинала Кубка Беларуси, в котором встречались «Макслайн» и «Торпедо-БелАЗ». Игра проходила на стадионе «Центральный спорткомплекс» в Витебске (Беларусь). Победу одержали гости со счётом 1:0. В первом поединке команды сыграли вничью (0:0).

Единственный гол в игре на 64-й минуте забил защитник Кирилл Глущенков.

Таким образом, клуб «Торпедо-БелАЗ» вышел в финал турнира, где встретится с «Неманом». Финальный матч турнира состоится 24 мая. Отметим, что «Неман» является действующим обладателем Кубка Беларуси. Наибольшее число побед в Кубке Беларуси принадлежит БАТЭ, у команды из Борисова пять подобных титулов.