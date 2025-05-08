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Макслайн — Торпедо БелАЗ, результат матча 8 мая 2025, 0:1, Кубок Беларуси 2024-2025

«Неман» и «Торпедо-БелАЗ» сыграют в финале Кубка Беларуси
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Завершился ответный матч полуфинала Кубка Беларуси, в котором встречались «Макслайн» и «Торпедо-БелАЗ». Игра проходила на стадионе «Центральный спорткомплекс» в Витебске (Беларусь). Победу одержали гости со счётом 1:0. В первом поединке команды сыграли вничью (0:0).

Кубок Беларуси . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Макслайн
Витебск
Окончен
0 : 1
Торпедо-БелАЗ
Жодино
0:1 Глущенков – 64'    
Удаления: нет / Селява – 90+4'

Единственный гол в игре на 64-й минуте забил защитник Кирилл Глущенков.

Таким образом, клуб «Торпедо-БелАЗ» вышел в финал турнира, где встретится с «Неманом». Финальный матч турнира состоится 24 мая. Отметим, что «Неман» является действующим обладателем Кубка Беларуси. Наибольшее число побед в Кубке Беларуси принадлежит БАТЭ, у команды из Борисова пять подобных титулов.

Сетка плей-офф Кубка Беларуси
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