«Спартак» сообщил о новом рекорде по продаже билетов

«Спартак» в телеграм-канале проинформировал о продаже более 15 тыс. билетов на финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом», который состоится 15 мая.

«Это ещё быстрее, чем на предыдущий кубковый матч с «Динамо». Спасибо за новый рекорд, красно-белые!» — написано в телеграм-канале «Спартака».

Ранее пресс-служба красно-белых сообщила, что на матч полуфинала второго этапа Пути регионов Кубка России с московским «Динамо» (2:1) было продано 13 262 билета, что являлось рекордной активностью в рамках одного дня для отдельного матча.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» пройдёт на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

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Как появился «Спартак»: