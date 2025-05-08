«Спартак» сообщил о новом рекорде по продаже билетов
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«Спартак» в телеграм-канале проинформировал о продаже более 15 тыс. билетов на финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом», который состоится 15 мая.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Это ещё быстрее, чем на предыдущий кубковый матч с «Динамо». Спасибо за новый рекорд, красно-белые!» — написано в телеграм-канале «Спартака».
Ранее пресс-служба красно-белых сообщила, что на матч полуфинала второго этапа Пути регионов Кубка России с московским «Динамо» (2:1) было продано 13 262 билета, что являлось рекордной активностью в рамках одного дня для отдельного матча.
Матч между «Спартаком» и «Ростовом» пройдёт на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.
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