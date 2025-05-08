Эдуард Мор назвал топ-3 лучших вратарей РПЛ на данный момент

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор назвал тройку лучших, по его мнению, голкиперов Российской Премьер-Лиги на текущий момент.

«Если кого‑то выделять, то здесь для меня выбор очевидный. На мой взгляд, трое очень выделяются. Это Игорь Акинфеев, который и сейчас в своём возрасте смотрится великолепно, умение читать игру у него никто не отнимает, на линии хорош, подсказ, опыт — всё за него. С годами он ничуть хуже не стал, даже лучше, может быть, как хорошее вино.

Плюс Станислав Агкацев, который очень ярко проявляет себя в «Краснодаре» и выручает команду, мне кажется, больше, чем другие вратари, действует очень надёжно. Переход Матвея Сафонова в «ПСЖ» никак не сказался в худшую сторону на «Краснодаре».

И третьим я бы назвал Александра Максименко. Вратарь «Спартака» однозначно проводит лучший сезон в своей карьере, он очень сильно прибавил в опыте, в чтении игры и в командовании партнёрами. Эти вратари, на мой взгляд, лучшие в премьер‑лиге», — поделился Мор в эфире «Матч ТВ».

Игорь Акинфеев принял участие в 25 матчах РПЛ-2024/2025 в составе ЦСКА. На счету 39-летнего голкипера 10 «сухих» встреч. Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев появился на поле в 27 играх, 14 из которых провёл «на ноль». У Александра Максименко из «Спартака» также 14 матчей без пропущенных голов из 25.