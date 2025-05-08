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Манчестер Юнайтед — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
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ИНН: 7814665871
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22:00 Мск
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«Манчестер Юнайтед» — «Атлетик»: хозяева пропустили гол на 31-й минуте

«Манчестер Юнайтед» — «Атлетик»: хозяева пропустили гол на 31-й минуте
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В эти минуты идёт ответный матч полуфинала Лиги Европы УЕФА, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Атлетик» из Бильбао. Игра проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэль Зиберт из Германии. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
2-й тайм
3 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
0:1 Хаурехисар – 31'     1:1 Маунт – 72'     2:1 Каземиро – 80'     3:1 Хойлунд – 85'    

На 31-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Атлетика» Микель Хаурехисар.

Первый матч этих команд состоялся неделю назад, 1 мая, в Испании. «Манчестер Юнайтед» добыл разгромную победу со счётом 3:0. В составе «красных дьяволов» голами отметились полузащитники Каземиро и Бруну Фернандеш, оформивший дубль.

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