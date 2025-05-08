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Левандовски хочет сыграть с «Реалом», чтобы не уступить Мбаппе в гонке бомбардиров

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, ранее травмировавший мышцы бедра, желает выйти на поле в матче 35-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом», который состоится в воскресенье, 11 мая. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, несмотря на то что 36-летний форвард не смог провести полный матч с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов (4:3), он крайне сильно хочет сыграть со «сливочными». Подчёркивается, что Левандовски не желает уступать звание лучшего бомбардира чемпионата Испании нападающему «Реала» Килиану Мбаппе. При этом главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик сомневается в целесообразности выхода Левандовского с первых минут на матч с мадридским клубом.

На текущий момент 36-летний футболист забил 25 голов в Ла Лиге, а Мбаппе — 24 мяча.

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