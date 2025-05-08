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Андрей Мостовой: у «Краснодара» очень тяжёлый график, у «Зенита» есть шансы

Андрей Мостовой: у «Краснодара» очень тяжёлый график, у «Зенита» есть шансы
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о конкуренции с «Краснодаром» в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Все понимают, какое в этом году событие ждёт наш футбольный клуб. Все годы, кроме прошлого, мы уверенно побеждали, с хорошим отрывом. В том году в какой-то момент тоже были догоняющими, и в этом году так произошло, что мы проводим не лучший сезон. Хотя по статистике, думаю, по очкам — не самый худший. Нам тяжело, но с полной ответственностью понимаем, что у нас есть шансы. У «Краснодара» тоже очень тяжёлый график, впереди две сильные команды и встреча с «Оренбургом» на выезде», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

За три тура до конца РПЛ-2024/2025 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 57 очками и отставанием в четыре очка от лидирующего «Краснодара». В заключительных турах «быки» встретятся с ЦСКА, «Оренбургом» и московским «Динамо». В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России лишь в заключительном, 30-м туре, опередив «Краснодар» и «Динамо» на одно очко.

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