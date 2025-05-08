«Ювентус» выкупает права на защитника «Ньюкасла» Ллойда Келли — Романо

«Ювентус» приобретёт права на защитника Ллойда Келли, арендованного у «Ньюкасл Юнайтед». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Футболист выступает за «бьянконери» в рамках аренды, рассчитанной до ближайшего лета. Опция обязательного выкупа, прописанная в договоре об аренде, активирована. Келли стал игроком туринского клуба на постоянной основе.

«Ювентус» заплатит за футболиста € 17,5 млн, а также бонусы. Англичанин присоединился к «бьянконери» в январе 2025 года, на его счету 13 матчей за команду во всех турнирах.

После 35 туров «Ювентус» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А (63 очка).