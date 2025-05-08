Стала известна позиция УЕФА по судейству Марциняка в матче «Интера» с «Барселоной» в ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выражает поддержку Шимону Марциняку, главному арбитру ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной» (4:3), несмотря на критику со стороны главного тренера испанской команды Ханс-Дитера Флика и некоторых футболистов сине-гранатовых. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, у УЕФА нет никаких претензий к судейству польского рефери в указанной встрече.
После матча между «Интером» и «Барселоной» защитник испанской команды Иньиго Мартинес назвал позором судейство Марциняка. Флик отметил, что решения в игре всегда принимались в пользу «Интера».
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