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Стала известна позиция УЕФА по судейству Марциняка в матче «Интера» с «Барселоной» в ЛЧ

Стала известна позиция УЕФА по судейству Марциняка в матче «Интера» с «Барселоной» в ЛЧ
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выражает поддержку Шимону Марциняку, главному арбитру ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной» (4:3), несмотря на критику со стороны главного тренера испанской команды Ханс-Дитера Флика и некоторых футболистов сине-гранатовых. Об этом сообщает Marca.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

По информации источника, у УЕФА нет никаких претензий к судейству польского рефери в указанной встрече.

После матча между «Интером» и «Барселоной» защитник испанской команды Иньиго Мартинес назвал позором судейство Марциняка. Флик отметил, что решения в игре всегда принимались в пользу «Интера».

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