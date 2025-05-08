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Манчестер Юнайтед — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Верните трофей домой». Фанаты «МЮ» подготовили перформанс к матчу с «Атлетиком» в ЛЕ

«Верните трофей домой». Фанаты «МЮ» подготовили перформанс к матчу с «Атлетиком» в ЛЕ
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Болельщики «Манчестер Юнайтед» вывесили баннер перед началом ответного матча полуфинала Лиги Европы с «Атлетиком» из Бильбао. На баннере с изображением трофея турнира было написано: «Верните меня домой».

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
2-й тайм
3 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
0:1 Хаурехисар – 31'     1:1 Маунт – 72'     2:1 Каземиро – 80'     3:1 Хойлунд – 85'    

Последний раз «красные дьяволы» выигрывали Лигу Европы в 2017 году. В финале соревнования «Манчестер Юнайтед» победил «Аякс» со счётом 2:0.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетиком» проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэль Зиберт из Германии. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей. На 31-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Атлетика» Микель Хаурехисар.

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