«Верните трофей домой». Фанаты «МЮ» подготовили перформанс к матчу с «Атлетиком» в ЛЕ
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Болельщики «Манчестер Юнайтед» вывесили баннер перед началом ответного матча полуфинала Лиги Европы с «Атлетиком» из Бильбао. На баннере с изображением трофея турнира было написано: «Верните меня домой».
Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
2-й тайм
3 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
0:1 Хаурехисар – 31' 1:1 Маунт – 72' 2:1 Каземиро – 80' 3:1 Хойлунд – 85'
Последний раз «красные дьяволы» выигрывали Лигу Европы в 2017 году. В финале соревнования «Манчестер Юнайтед» победил «Аякс» со счётом 2:0.
Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетиком» проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэль Зиберт из Германии. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей. На 31-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Атлетика» Микель Хаурехисар.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
Комментарии
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