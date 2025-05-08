«Верните трофей домой». Фанаты «МЮ» подготовили перформанс к матчу с «Атлетиком» в ЛЕ

Болельщики «Манчестер Юнайтед» вывесили баннер перед началом ответного матча полуфинала Лиги Европы с «Атлетиком» из Бильбао. На баннере с изображением трофея турнира было написано: «Верните меня домой».

Последний раз «красные дьяволы» выигрывали Лигу Европы в 2017 году. В финале соревнования «Манчестер Юнайтед» победил «Аякс» со счётом 2:0.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетиком» проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэль Зиберт из Германии. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей. На 31-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Атлетика» Микель Хаурехисар.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: