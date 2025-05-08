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Андрей Мостовой рассказал, что было в раздевалке «Зенита» после матча с «Пари НН»

Андрей Мостовой рассказал, что было в раздевалке «Зенита» после матча с «Пари НН»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как команда отреагировала на победу над «Пари НН» (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14'     1:1 Соболев – 54'     2:1 Соболев – 83'    

«После прошлой игры было такое состояние… Да, мы обыграли «Пари НН», очень тяжёлая встреча. Но в раздевалке была какая-то грустинка, потому что рассчитывали на совершенно другой результат, более уверенный. Да, мы вытащили этот матч, но в плане качества игры, того, как мы провели первый тайм, конечно, все не удовлетворены. Когда выигрываешь 4:0, у тебя больше уверенности», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

За три тура до конца РПЛ-2024/2025 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 57 очками. Отставание от возглавляющего чемпионскую гонку «Краснодара» составляет четыре очка. В 28-м туре сине-бело-голубые на выезде встретятся с махачкалинским «Динамо». Игра пройдёт в субботу, 10 мая.

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