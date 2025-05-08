«Манчестер Юнайтед» — «Атлетик»: Маунт сравнял счёт на 72-й минуте

В эти минуты идёт ответный матч полуфинала Лиги Европы УЕФА, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Атлетик» из Бильбао. Игра проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэль Зиберт из Германии. На момент выхода новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 72-й минуте хавбек «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт восстановил равновесие.

Ранее, на 31-й минуте, счёт во встрече открыл полузащитник «Атлетика» Микель Хаурехисар.

Первый матч этих команд состоялся неделю назад, 1 мая, в Испании. «Манчестер Юнайтед» добыл разгромную победу со счётом 3:0. В составе «красных дьяволов» голами отметились полузащитники Каземиро и Бруну Фернандеш, оформивший дубль.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: