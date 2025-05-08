«Интер» в игре с «Барселоной» заработал рекордные в своей истории деньги с продажи билетов
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Миланский «Интер» установил рекорд по доходам с продажи билетов в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной» (4:3 д. вр.). Как сообщает Corriere dello Sport, итальянская команда заработала за вечер € 14,7 млн. Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21' 2:0 Чалханоглу – 45+1' 2:1 Гарсия – 54' 2:2 Ольмо – 60' 2:3 Рафинья – 87' 3:3 Ачерби – 90+3' 4:3 Фраттези – 99'
По данным источника, на стадионе в тот вечер присутствовали 75 504 зрителя. Сообщается, что сумма € 14,7 млн является рекордной среди всех матчей, когда-либо проходивших в Италии. Ранее рекорд по выручке с продажи билетов за матч принадлежал встрече «Интера» и «Милана» (1:0) также на стадионе «Сан-Сиро» в 1/2 финала ЛЧ-2022/2023. Тогда доход номинальных хозяев поля составил € 12,5 млн.
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