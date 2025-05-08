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Пьянич проведёт последний матч за сборную Боснии и Герцеговины с Сан-Марино 7 июня

Пьянич проведёт последний матч за сборную Боснии и Герцеговины с Сан-Марино 7 июня
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35-летний полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич проведёт последний матч в составе сборной Боснии и Герцеговины с Сан-Марино в квалификации к чемпионату мира 2026 года, которая состоится 7 июня. Об этом сообщил директор боснийской национальной команды Эмир Спахич.

ЧМ-2026 — Европа . Группа H. 3-й тур
07 июня 2025, суббота. 16:00 МСК
Босния и Герцеговина
Не начался
Сан-Марино
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я надеюсь, что именно этот матч с Сан-Марино станет поводом для достойного и эмоционального прощания Миралема Пьянича с футболкой сборной. Было решено, что он войдёт в состав команды, а затем — символически и официально закроет одну большую главу.

Миралем очень много дал этой команде и заслуживает, чтобы его проводили соответственно его вкладу, таланту и преданности делу. Я считаю, что данный матч станет для этого подходящим событием — с заполненным стадионом и фанатами, знающими, как вознаградить за все заслуги», — приводит слова Спахича N1.

В составе сборной Боснии и Герцеговины Пьянич принял участие в 115 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами.

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