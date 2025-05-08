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Определились участники финала Лиги Европы сезона-2024/2025

Определились участники финала Лиги Европы сезона-2024/2025
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Английские «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в финале Лиги Европы УЕФА — 2024/2025. Поединок состоится 21 мая на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао, Испания.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 21:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шпоры» прошли по сумме двух матчей в полуфинале норвежский «Будё-Глимт» (5:1), манкунианцы были сильнее «Атлетика» (7:1). В первых поединках «Манчестер Юнайтед» разгромил команду из Страны Басков со счётом 3:0, а «Тоттенхэм» переиграл коллектив из Норвегии (3:1). В ответных матчах «красные дьяволы» обошли «Атлетик» (4:1), а лондонцы одолели «Будё-Глимт» (2:0).

В финале прошлого розыгрыша турнира итальянская «Аталанта» разгромила немецкий «Байер» (3:0). Победа в Лиге Европы гарантирует участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.

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