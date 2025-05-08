Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025 8 мая

8 мая состоялись два ответных полуфинальных матча Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.

Результаты матчей полуфинала Лиги Европы 8 мая:

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Атлетик» Бильбао (Испания) — 4:1 (счёт по сумме двух игр — 7:1);

«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 0:2 (счёт по сумме двух игр — 1:5);

В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом». Игра состоится 21 мая и пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао.

Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта». В финале минувшего розыгрыша Лиги Европы итальянская команда разгромила леверкузенский «Байер» со счётом 3:0. В составе «Аталанты» хет-трик оформил нападающий Адемола Лукман.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: