Определились участники финала Лиги конференций сезона-2024/2025

Испанский «Бетис» и английский «Челси» сыграют в финале Лиги конференций. Решающая встреча состоится 28 мая на стадионе «Тарчиньски Арена» в польском городе Вроцлав.

В полуфинале испанцы по сумме двух матчей победили «Фиорентину» (4:3 по сумме двух матчей), которая выступала в финале двух прошлых розыгрышей Лиги конференций, но уступила «Вест Хэму» и «Олимпиакосу». «Челси» был сильнее шведского «Юргордена» (5:1).

Для обеих команд этот финал Лиги конференций станет первым в истории, турнир разыгрывается с 2021 года. Ранее его победителем, помимо «Вест Хэма» и «Олимпиакоса», становилась «Рома». Победа в Лиге конференций гарантирует участие в розыгрыше Лиги Европы следующего сезона.

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