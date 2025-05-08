«Парень, ты монстр». Бастони похвалил Ямаля после победы «Интера» над «Барселоной» в ЛЧ

Защитник «Интера» Алессандро Бастони поделился эмоциями после выхода команды в финал Лиги чемпионов. На стадии полуфинала «нерадзурри» по сумме двух матчей победили «Барселону» со счётом 7:6.
«Только сейчас начинаю понимать, какой невероятный подвиг мы совершили во вторник. Усилия, которые мы приложили на этом поле, были огромными, — и все эти усилия были оплачены незабываемой энергией наших болельщиков. Я благодарен каждому болельщику и одноклубнику: духу, голоду, сердцу. Борьба рядом с вами — вот что оплачивает все жертвы с тех пор, как мы были просто детьми.
Уважение нашим соперникам — они показали невероятную силу и сердце! И особое упоминание ужасно хорошему парню Ламину Ямалю. Ты монстр!
Для всех болельщиков «Интера» — увидимся в Мюнхене. Спасибо за всё», — написал Бастони в своём аккаунте в социальной сети.
Ямаль закрыл эмблему «Реала» во время фото с фанатом:
- 8 мая 2025
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