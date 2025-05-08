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«Парень, ты монстр». Бастони похвалил Ямаля после победы «Интера» над «Барселоной» в ЛЧ

«Парень, ты монстр». Бастони похвалил Ямаля после победы «Интера» над «Барселоной» в ЛЧ
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Защитник «Интера» Алессандро Бастони поделился эмоциями после выхода команды в финал Лиги чемпионов. На стадии полуфинала «нерадзурри» по сумме двух матчей победили «Барселону» со счётом 7:6.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1'     0:2 Думфрис – 21'     1:2 Ямаль – 24'     2:2 Ф. Торрес – 38'     2:3 Думфрис – 64'     3:3 Зоммер – 65'    
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«Только сейчас начинаю понимать, какой невероятный подвиг мы совершили во вторник. Усилия, которые мы приложили на этом поле, были огромными, — и все эти усилия были оплачены незабываемой энергией наших болельщиков. Я благодарен каждому болельщику и одноклубнику: духу, голоду, сердцу. Борьба рядом с вами — вот что оплачивает все жертвы с тех пор, как мы были просто детьми.

Уважение нашим соперникам — они показали невероятную силу и сердце! И особое упоминание ужасно хорошему парню Ламину Ямалю. Ты монстр!

Для всех болельщиков «Интера» — увидимся в Мюнхене. Спасибо за всё», — написал Бастони в своём аккаунте в социальной сети.

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