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«Бетис» — «Челси»: во сколько начало финала Лиги конференций, где смотреть

«Бетис» — «Челси»: во сколько начало финала Лиги конференций, где смотреть
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28 мая в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчиньски Арена» состоится финал Лиги конференций. В нём сыграют испанский «Бетис» и английский «Челси».

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч начнётся в 22:00 мск. В прямом эфире на территории России игра будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

В полуфинале испанцы победили «Фиорентину» (4:3 по сумме двух встреч), которая выступала в финале двух прошлых розыгрышей Лиги конференций, но уступила «Вест Хэму» и «Олимпиакосу». «Челси» был сильнее шведского «Юргордена» (5:1).

Для обеих команд этот финал Лиги конференций станет первым в истории, турнир разыгрывается с 2021 года. Ранее его победителем, помимо «Вест Хэма» и «Олимпиакоса», становилась «Рома». Победа в Лиге конференций гарантирует участие в розыгрыше Лиги Европы следующего сезона.

Сетка плей-офф Лиги конференций
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