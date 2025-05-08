Антони оформил 12-е результативное действие за «Бетис», забив «Фиорентине» в ЛК

Бразильский вингер «Бетиса» Антони довёл число результативных действий в составе испанской команды до 12, поразив ворота «Фиорентины» в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций УЕФА. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «Фиорентины». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Арендованный у «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно бразилец отличился на 30-й минуте игры. Таким образом, Антони забил восьмой свой гол за «Бетис». Кроме того, в его активе четыре результативные передачи. Напомним, в составе «МЮ» у Антони 12 голов и пять передач в 95 матчах.

Первая встреча 1/2 финала Лиги конференций между командами завершилась победой «Бетиса» со счётом 2:1. В финале турнира победитель двухматчевого противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Челси» — «Юргорден».