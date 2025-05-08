«Челси» победил «Юргорден» и вышел в финал Лиги конференций

Завершился ответный матч 1/2 финала Лиги конференций УЕФА, в котором встречались английский «Челси» и шведский «Юргорден». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты английского клуба.

На 38-й минуте полузащитник «Челси» Кирман Дьюсбери-Холл поразил ворота гостей.

Таким образом, лондонцы одержали уверенную победу по сумме двух встреч. Первый матч 1/2 финала Лиги конференций между командами завершился победой «Челси» со счётом 4:1. В финале турнира «Челси» сыграет с сильнейшей командой из пары «Бетис» — «Фиорентина».