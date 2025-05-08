Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челси — Юргорден, результат матча 8 мая 2025, счет 1:0, Лига конференций УЕФА 2024-2025

«Челси» победил «Юргорден» и вышел в финал Лиги конференций
Комментарии

Завершился ответный матч 1/2 финала Лиги конференций УЕФА, в котором встречались английский «Челси» и шведский «Юргорден». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты английского клуба.

Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Юргорден
Стокгольм, Швеция
1:0 Дьюсбери-Холл – 38'    

На 38-й минуте полузащитник «Челси» Кирман Дьюсбери-Холл поразил ворота гостей.

Таким образом, лондонцы одержали уверенную победу по сумме двух встреч. Первый матч 1/2 финала Лиги конференций между командами завершился победой «Челси» со счётом 4:1. В финале турнира «Челси» сыграет с сильнейшей командой из пары «Бетис» — «Фиорентина».

Календарь Лиги конференций УЕФА
Турнирная сетка Лиги конференций УЕФА
Материалы по теме
Топ-матчи 9 мая: Овечкин и Макдэвид в Кубке Стэнли, жара в плей-офф НБА, теннис и футбол
Топ-матчи 9 мая: Овечкин и Макдэвид в Кубке Стэнли, жара в плей-офф НБА, теннис и футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android