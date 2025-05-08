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«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало финала Лиги Европы, где смотреть

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало финала Лиги Европы, где смотреть
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21 мая в испанском Бильбао на стадионе «Сан-Мамес Баррия» состоится финал Лиги Европы. В нём сыграют английские «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 21:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч начнётся в 21:00 мск. В прямом эфире на территории России игра будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

«Тоттенхэм» брал Кубок УЕФА в 1972 и 1984 году. «Манчестер Юнайтед» праздновал триумф в Лиге Европы в 2017-м.

«Шпоры» прошли по сумме двух матчей в полуфинале норвежский «Будё-Глимт» (5:1), манкунианцы были сильнее «Атлетика» (7:1).

В финале прошлого розыгрыша Лиги Европы итальянская «Аталанта» крупно обыграла немецкий «Байер» (3:0). Победа в данном турнире гарантирует участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.

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