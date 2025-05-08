«Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» из Бильбао и вышел в финал Лиги Европы

Завершился ответный матч полуфинала Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Атлетик» из Бильбао. Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт из Германии. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу хозяев. По сумме двух игр «красные дьяволы» победили со счётом 7:1 и вышли в финал соревнования.

На 31-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Атлетика» Микель Хаурехисар. На 72-й минуте хавбек «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт восстановил равновесие. На 80-й минуте полузащитник Каземиро вывел хозяев вперёд. На 85-й минуте преимущество манкунианцев укрепил форвард Расмус Хойлунд. На 90+1-й минуте Маунт оформил дубль.

Первый матч этих команд состоялся неделю назад, 1 мая, в Испании. «Манчестер Юнайтед» добыл разгромную победу со счётом 3:0. В составе «красных дьяволов» голами отметились полузащитники Каземиро и Бруну Фернандеш, оформивший дубль.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: