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Манчестер Юнайтед — Атлетик Бильбао, результат матча 8 мая 2025, счет 4:1, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» из Бильбао и вышел в финал Лиги Европы
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Завершился ответный матч полуфинала Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Атлетик» из Бильбао. Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт из Германии. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу хозяев. По сумме двух игр «красные дьяволы» победили со счётом 7:1 и вышли в финал соревнования.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
0:1 Хаурехисар – 31'     1:1 Маунт – 72'     2:1 Каземиро – 80'     3:1 Хойлунд – 85'     4:1 Маунт – 90+1'    

На 31-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Атлетика» Микель Хаурехисар. На 72-й минуте хавбек «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт восстановил равновесие. На 80-й минуте полузащитник Каземиро вывел хозяев вперёд. На 85-й минуте преимущество манкунианцев укрепил форвард Расмус Хойлунд. На 90+1-й минуте Маунт оформил дубль.

Первый матч этих команд состоялся неделю назад, 1 мая, в Испании. «Манчестер Юнайтед» добыл разгромную победу со счётом 3:0. В составе «красных дьяволов» голами отметились полузащитники Каземиро и Бруну Фернандеш, оформивший дубль.

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