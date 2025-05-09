«Бетис» вышел в финал ЛК, сыграв вничью с «Фиорентиной», у Антони гол и результативный пас

Завершился ответный матч 1/2 финала Лиги конференций УЕФА, в котором встречались итальянская «Фиорентина» и испанский «Бетис». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Игра завершилась результативной ничьей 2:2 в дополнительное время.

На 30-й минуте бразильский вингер «Бетиса» Антони открыл счёт. На 34-й минуте левый защитник «Фиорентины» Робин Госенс восстановил равенство. На 42-й минуте Госенс оформил дубль и вывел хозяев вперёд. Поскольку первая встреча завершилась победой «Бетиса» со счётом 2:1, команды были вынуждены провести два дополнительных тайма. На 97-й минуте вингер «Бетиса» Эз Абде с передачи Антони сравнял счёт в матче и вывел испанцев вперёд по сумме двух встреч.

Таким образом, «Бетис» вышел в финал Лиги Конференций, где сыграет с лондонским «Челси». Англичане в 1/2 финала ЛК одолели шведский «Юргорден».