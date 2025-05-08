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Будё-Глимт — Тоттенхэм, результат матча 8 мая 2025, счет 0:2, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Тоттенхэм» в гостях победил «Будё-Глимт» с Хайкиным и вышел в финал Лиги Европы
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Завершился ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором встречались норвежский «Будё-Глимт» и английский «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Аспмюра» в Норвегии. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Италия). Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей. По сумме двух игр «шпоры» победили со счётом 5:1 и вышли в финал соревнования.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
0 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Соланке – 63'     0:2 Порро – 69'    

В середине первого тайма счёт во встрече открыл форвард лондонского клуба Доминик Соланке. На 69-й минуте защитник Педро Порро укрепил преимущество гостей.

В составе «Будё-Глимт» играл российский вратарь Никита Хайкин.

Первый матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА между командами завершился победой «Тоттенхэма» со счётом 3:1.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обошла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил нападающий Адемола Лукман.

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