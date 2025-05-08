«Тоттенхэм» в гостях победил «Будё-Глимт» с Хайкиным и вышел в финал Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором встречались норвежский «Будё-Глимт» и английский «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Аспмюра» в Норвегии. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Италия). Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей. По сумме двух игр «шпоры» победили со счётом 5:1 и вышли в финал соревнования.
В середине первого тайма счёт во встрече открыл форвард лондонского клуба Доминик Соланке. На 69-й минуте защитник Педро Порро укрепил преимущество гостей.
В составе «Будё-Глимт» играл российский вратарь Никита Хайкин.
Первый матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА между командами завершился победой «Тоттенхэма» со счётом 3:1.
Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обошла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил нападающий Адемола Лукман.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: