Результаты матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025 8 мая

В четверг, 8 мая, состоялись два ответных полуфинальных матча Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матча Лиги конференций УЕФА 8 мая:

«Челси» (Англия) — «Юргорден» (Швеция) — 1:0;

«Фиорентина» (Италия) — «Бетис» (Англия) — 2:2 (д. вр.).

Таким образом, «Челси» и «Бетис» квалифицировались в финал Лиги конференций одержав победы по сумме двух встреч, а «Юргорден» и «Фиорентина» завершили выступления в турнире. Победитель третьего по силе еврокубка определится в среду, 28 мая. Финальный матч пройдёт на стадионе «Тарчиньски Арена» в городе Вроцлав (Польша).