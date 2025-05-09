Шесть клубов из АПЛ примут участие в следующем сезоне Лиги чемпионов

Шесть клубов, выступающих в английской Премьер-лиге, сыграют в следующем сезоне Лиги чемпионов. Пять команд из АПЛ примут участие в турнире, поскольку Англия не опустится ниже второго места в рейтинге нынешнего сезона еврокубков. Таким образом, пятая строчка в английском чемпионате по итогам сезона будет гарантировать квалификацию в Лигу чемпионов сезона-2025/2026.

Шестой клуб от АПЛ примет участие в главном европейском клубном турнире, так как в финале Лиги Европы встретятся две команды из Англии — «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Победитель получит право сыграть в Лиге чемпионов. При этом «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» потеряли математические шансы попасть в пятёрку лучших команд чемпионата Англии по итогам сезона.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: