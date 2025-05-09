«Фиорентина» и «Бетис» не выявили победителя в основное время 1/2 финала Лиги конференций

Завершилось основное время ответного матча 1/2 финала Лиги конференций УЕФА, в котором встречаются итальянская «Фиорентина» и испанский «Бетис». Команды играют на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). К исходу 90 минут ответной встречи счёт 2:1 в пользу «Фиорентины». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 30-й минуте бразильский вингер «Бетиса» Антони открыл счёт. На 34-й минуте левый защитник «Фиорентины» Робин Госенс восстановил равенство. На 42-й минуте Госенс оформил дубль и вывел хозяев вперёд.
Таким образом, команды проведут два дополнительных тайма по 15 минут. Первая встреча 1/2 финала Лиги конференций между ними завершилась победой «Бетиса» со счётом 2:1. В финале турнира победитель пары сыграет с «Челси».
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