«Манчестер Юнайтед» — единственный непобеждённый клуб в этом сезоне еврокубков

После ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Атлетиком» из Бильбао (4:1) «Манчестер Юнайтед» по-прежнему остался единственным непобеждённым клубом в нынешнем сезоне еврокубков. В Лиге Европы сезона-2024/2025 «красные дьяволы» провели 14 матчей, в которых они одержали девять побед и пять раз сыграли вничью.

Благодаря победе во встрече с «Атлетиком» «Манчестер Юнайтед» вышел в финал Лиги Европы, в котором встретится с лондонским «Тоттенхэмом». Игра состоится 21 мая и пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао.

Последний раз «красные дьяволы» выигрывали Лигу Европы в 2017 году. В финале соревнования «Манчестер Юнайтед» победил «Аякс» со счётом 2:0.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: