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«Манчестер Юнайтед» — единственный непобеждённый клуб в этом сезоне еврокубков

«Манчестер Юнайтед» — единственный непобеждённый клуб в этом сезоне еврокубков
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После ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Атлетиком» из Бильбао (4:1) «Манчестер Юнайтед» по-прежнему остался единственным непобеждённым клубом в нынешнем сезоне еврокубков. В Лиге Европы сезона-2024/2025 «красные дьяволы» провели 14 матчей, в которых они одержали девять побед и пять раз сыграли вничью.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
0:1 Хаурехисар – 31'     1:1 Маунт – 72'     2:1 Каземиро – 80'     3:1 Хойлунд – 85'     4:1 Маунт – 90+1'    

Благодаря победе во встрече с «Атлетиком» «Манчестер Юнайтед» вышел в финал Лиги Европы, в котором встретится с лондонским «Тоттенхэмом». Игра состоится 21 мая и пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао.

Последний раз «красные дьяволы» выигрывали Лигу Европы в 2017 году. В финале соревнования «Манчестер Юнайтед» победил «Аякс» со счётом 2:0.

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