«Тоттенхэм» вышел в финал еврокубков во второй раз за шесть лет

«Тоттенхэм» победил «Будё-Глимт» и вышел в финал Лиги Европы УЕФА — 2024/2025. Это второй еврокубковый финал для «шпор» за шесть лет.

В первой игре с командой из Норвегии лондонцы одержали победу со счётом 3:1. Во втором матче «Тоттенхэм» забил два безответных гола. В финале Лиги Европы команда из Лондона сразится с «Манчестер Юнайтед». В 1/2 финала турнира «красные дьяволы» оказались сильнее «Атлетика» из Бильбао (7:1 по сумме встреч).

В 2019 году «Тоттенхэм» играл в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Победу тогда отпраздновали красные (2:0).