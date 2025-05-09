«Тоттенхэм» вышел в финал еврокубков во второй раз за шесть лет
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«Тоттенхэм» победил «Будё-Глимт» и вышел в финал Лиги Европы УЕФА — 2024/2025. Это второй еврокубковый финал для «шпор» за шесть лет.
Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 21:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
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П2
В первой игре с командой из Норвегии лондонцы одержали победу со счётом 3:1. Во втором матче «Тоттенхэм» забил два безответных гола. В финале Лиги Европы команда из Лондона сразится с «Манчестер Юнайтед». В 1/2 финала турнира «красные дьяволы» оказались сильнее «Атлетика» из Бильбао (7:1 по сумме встреч).
В 2019 году «Тоттенхэм» играл в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Победу тогда отпраздновали красные (2:0).
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