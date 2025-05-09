Фото: Гол Маунта с дальней дистанции на 90+1-й минуте матча с «Атлетиком» в Лиге Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт забил гол в ворота «Атлетика» из Бильбао в полуфинальном матче Лиги Европы (4:1) практически от центральной линии поля. Эпизод произошёл на 90+1-й минуте встречи.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Изначально был выполнен длинный заброс на форварда «красных дьяволов» Расмуса Хойлунда. На подстраховку вышел вратарь испанской команды Хулен Агирресабала, который вынес мяч на Маунта, забившего гол.
В нынешнем Мэйсон Маунт сезоне принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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