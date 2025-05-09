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Фото: Гол Маунта с дальней дистанции на 90+1-й минуте матча с «Атлетиком» в Лиге Европы

Фото: Гол Маунта с дальней дистанции на 90+1-й минуте матча с «Атлетиком» в Лиге Европы
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт забил гол в ворота «Атлетика» из Бильбао в полуфинальном матче Лиги Европы (4:1) практически от центральной линии поля. Эпизод произошёл на 90+1-й минуте встречи.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Изначально был выполнен длинный заброс на форварда «красных дьяволов» Расмуса Хойлунда. На подстраховку вышел вратарь испанской команды Хулен Агирресабала, который вынес мяч на Маунта, забившего гол.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
0:1 Хаурехисар – 31'     1:1 Маунт – 72'     2:1 Каземиро – 80'     3:1 Хойлунд – 85'     4:1 Маунт – 90+1'    

В нынешнем Мэйсон Маунт сезоне принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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