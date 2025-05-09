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Российская Премьер-Лига проведёт акцию в честь Дня Победы

Российская Премьер-Лига проведёт акцию в честь Дня Победы
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Российская Премьер-Лига объявила об акции в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На матчах 28-го тура чемпионата России в рамках мемориальной программы РФС «Одна на всех» лига и клубы присоединятся к акции «Бессмертный полк».

Футболисты, арбитры и дети, сопровождающие игроков, выйдут на поле с портретами родственников-участников войны.

Перед всеми поединками тура будет организована минута молчания, а также специальное обращение диктора. Помимо этого, на 80-й минуте матчей зажгутся фонарики и прозвучит военная песня «Катюша».

На данный момент в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар» (61 очко), на втором месте расположился «Зенит» (57 очков), тройку лидеров замыкает ЦСКА (52 очка).

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