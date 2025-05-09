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Рубен Аморим высказался о выходе «Манчестер Юнайтед» в финал Лиги Европы

Рубен Аморим высказался о выходе «Манчестер Юнайтед» в финал Лиги Европы
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился эмоциями от выхода команды в финал Лиги Европы, где ей предстоит сыграть с лондонским «Тоттенхэмом». В четверг, 8 мая, в ответной встрече полуфинала турнира «красные дьяволы» разгромили «Атлетик» Бильбао со счётом 4:1.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
0:1 Хаурехисар – 31'     1:1 Маунт – 72'     2:1 Каземиро – 80'     3:1 Хойлунд – 85'     4:1 Маунт – 90+1'    

«Это самое малое, что мы можем сделать для наших болельщиков. Я уже переживаю из-за финала. Если «Манчестер Юнайтед» не победит в нём, то всё остальное не имело значения.

Знаю, что должен быть лучше как тренер. Также и команда должна становиться сильнее. Мы стараемся и неплохо выступили в еврокубках, но испытываем трудности в Премьер-лиге», — сказал Аморим в эфире TNT Sports.

Финальный матч Лиги Европы состоится 21 мая и пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао.

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