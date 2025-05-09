Рубен Аморим высказался о выходе «Манчестер Юнайтед» в финал Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился эмоциями от выхода команды в финал Лиги Европы, где ей предстоит сыграть с лондонским «Тоттенхэмом». В четверг, 8 мая, в ответной встрече полуфинала турнира «красные дьяволы» разгромили «Атлетик» Бильбао со счётом 4:1.

«Это самое малое, что мы можем сделать для наших болельщиков. Я уже переживаю из-за финала. Если «Манчестер Юнайтед» не победит в нём, то всё остальное не имело значения.

Знаю, что должен быть лучше как тренер. Также и команда должна становиться сильнее. Мы стараемся и неплохо выступили в еврокубках, но испытываем трудности в Премьер-лиге», — сказал Аморим в эфире TNT Sports.

Финальный матч Лиги Европы состоится 21 мая и пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: