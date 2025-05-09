Фернандеш в третий раз сделал 10+10 по гол+пас в домашних матчах «МЮ» за сезон

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в третий раз забил как минимум 10 голов и сделал как минимум 10 результативных передач в домашних матчах «красных дьяволов» в одном сезоне во всех соревнованиях. Об этом сообщает Squawka.

Помимо нынешнего сезона, португальский футболист сделал это в сезоне-2020/2021 и в сезоне-2022/2023. С момента создания английской Премьер-лиги в 1992 году данное достижение (в «Манчестер Юнайтед») также покорялось нападающему Криштиану Роналду (сезон-2006/2007) и форварду Дуайту Йорку (сезон-1998/1999).

В четверг, 8 мая, состоялся полуфинальный матч Лиги Европы, где «Манчестер Юнайтед» встречался с «Атлетиком» Бильбао (4:1). Игра проходила на домашнем стадионе манкунианцев «Олд Траффорд». В этом матче Фернандеш отметился результативной передачей.

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