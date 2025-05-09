«Фиорентина» упустила шанс выйти в третий финал Лиги конференций подряд

Итальянская «Фиорентина» не смогла выйти в финал Лиги конференций УЕФА — 2024/2025, который стал бы для неё третьим подряд. В ответном матче 1/2 финала «фиалки» на своём поле сыграли вничью с испанским «Бетисом» (2:2), что принесло гостям победу по сумме двух встреч. Первая игра завершилась победой «Бетиса» (2:1).

В минувшем сезоне «Фиорентина» дошла до финала третьего по силе еврокубка, где в дополнительное время уступила «Олимпиакосу» (1:0). В сезоне-2022/2023 команда из Флоренции также была в финале ЛК и проиграла английскому «Вест Хэму» (1:2).

В финале Лиги конференций — 2024/2025 сыграют «Бетис» и «Челси». Встреча пройдёт в среду, 28 мая, на стадионе «Тарчиньски Арена» в городе Вроцлав (Польша).