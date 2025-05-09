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«Фиорентина» упустила шанс выйти в третий финал Лиги конференций подряд

«Фиорентина» упустила шанс выйти в третий финал Лиги конференций подряд
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Итальянская «Фиорентина» не смогла выйти в финал Лиги конференций УЕФА — 2024/2025, который стал бы для неё третьим подряд. В ответном матче 1/2 финала «фиалки» на своём поле сыграли вничью с испанским «Бетисом» (2:2), что принесло гостям победу по сумме двух встреч. Первая игра завершилась победой «Бетиса» (2:1).

Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Окончен
2 : 2
ДВ
Бетис
Севилья, Испания
0:1 Антони – 30'     1:1 Госенс – 34'     2:1 Госенс – 42'     2:2 Абде – 97'    

В минувшем сезоне «Фиорентина» дошла до финала третьего по силе еврокубка, где в дополнительное время уступила «Олимпиакосу» (1:0). В сезоне-2022/2023 команда из Флоренции также была в финале ЛК и проиграла английскому «Вест Хэму» (1:2).

В финале Лиги конференций — 2024/2025 сыграют «Бетис» и «Челси». Встреча пройдёт в среду, 28 мая, на стадионе «Тарчиньски Арена» в городе Вроцлав (Польша).

Календарь Лиги конференций УЕФА
Турнирная сетка Лиги конференций УЕФА
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