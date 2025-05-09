Тренер «Тоттенхэма» вышел из себя после вопроса журналиста о «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу вышел из себя после вопроса журналиста о «Манчестер Юнайтед».

— «Манчестер Юнайтед» постоянно говорит, что победа в турнире не спасёт их сезон… А для «Тоттенхэма» это бы спасло сезон? Это по-другому для «Тоттенхэма?»

— Мне всё равно. Почему меня должно волновать, что думает «Манчестер Юнайтед»? Какое это имеет ко мне отношение? Спросите у тренера «Манчестер Юнайтед», почему он так говорит. Я? Я с самого начала говорил, что этот турнир важен. Вы знаете лучше меня, вы дольше следите за этим клубом. Как вы думаете, что бы значил трофей для этого клуба? Этот вопрос сам даёт на себя ответ. Сейчас просто люди боятся, что это действительно может случиться. Они пытаются принизить это, свести на нет, говоря, что у них слабый сезон, и начинают сравнивать нас с «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Постекоглу talkSPORT.

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сыграют в финале Лиги Европы.