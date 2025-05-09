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Рубен Аморим высказался о предстоящей встрече «МЮ» с «Тоттенхэмом» в финале Лиги Европы

Рубен Аморим высказался о предстоящей встрече «МЮ» с «Тоттенхэмом» в финале Лиги Европы
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Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопросы о предстоящей встрече с лондонским «Тоттенхэмом» в финальном матче Лиги Европы.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 21:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы должны выставить полный состав, оставаться в игре и иметь чуточку удачи, и мы должны быть терпеливы. У нас с Анге (главным тренером «Тоттенхэма» Ангелосом Постекоглу. — Прим. «Чемпионата») всё очень похоже. Это сложный момент, и один из нас должен победить. Это будет важный финал, и мы постараемся победить», — сказал Аморим в эфире TNT Sports.

Английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» вышли в финал Лиги Европы, который пройдёт 21 мая на стадионе «Сан-Мамес» в испанском Бильбао. В полуфинале манкунианцы дважды крупно обыграли «Атлетик» (3:0, 4:1), лондонцы одержали две победы над норвежским «Будё-Глимт» (3:1, 2:0). При этом в АПЛ оба клуба провели неудачный сезон — за три тура до финиша «МЮ» занимает 15-е место с 39 очками в 35 матчах, «Тоттенхэм» при 38 очках находится на 16-й строчке таблицы.

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