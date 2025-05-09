Капитан «Челси» Рис Джеймс прокомментировал выход в финал Лиги конференций

Капитан «Челси» защитник Рис Джеймс высказался по итогам ответного матча полуфинала Лиги конференций со шведским «Юргорденом» (1:0), результат которого вывел лондонцев в финал турнира (первый матч 4:1).

«Мы рады. Мы в очередном финале, но, наверное, мы и ожидали этого, выходя на матч. Также ожидаем и победы в этом турнире. Это стало бы большим достижением», — сказал Джеймс в интервью TNT Sports.

Соперником «Челси» в финале Лиги конференций станет испанский «Бетис» из Севильи. Решающий матч за трофей пройдёт 28 мая в польском Вроцлаве на одноименном стадионе.

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