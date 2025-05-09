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«Работа сделана». Энцо Мареска высказался о выходе «Челси» в финал Лиги конференций

«Работа сделана». Энцо Мареска высказался о выходе «Челси» в финал Лиги конференций
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу своей команды в ответном полуфинальном матче Лиги конференций со шведским «Юргорденом» (1:0, первая игра 4:1) и выход в финал турнира.

Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Юргорден
Стокгольм, Швеция
1:0 Дьюсбери-Холл – 38'    

«Я очень рад, работа сделана, и теперь у нас есть почти 20 дней на подготовку к финалу. Надеюсь, мы сможем выиграть этот трофей», — приводит слова Марески официальный сайт УЕФА.

Соперником «Челси» в финале Лиги конференций станет испанский «Бетис» из Севильи. Решающий матч за трофей пройдёт 28 мая в польском Вроцлаве на одноименном стадионе.

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