«Работа сделана». Энцо Мареска высказался о выходе «Челси» в финал Лиги конференций

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу своей команды в ответном полуфинальном матче Лиги конференций со шведским «Юргорденом» (1:0, первая игра 4:1) и выход в финал турнира.

«Я очень рад, работа сделана, и теперь у нас есть почти 20 дней на подготовку к финалу. Надеюсь, мы сможем выиграть этот трофей», — приводит слова Марески официальный сайт УЕФА.

Соперником «Челси» в финале Лиги конференций станет испанский «Бетис» из Севильи. Решающий матч за трофей пройдёт 28 мая в польском Вроцлаве на одноименном стадионе.

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