Маунт рассказал о своём голе с дальней дистанции после ошибки голкипера «Атлетика»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт высказался о своём голе с дальней дистанции в полуфинальном матче с «Атлетиком» (4:1) в Лиге Европы.

Изначально был выполнен длинный заброс на форварда «красных дьяволов» Расмуса Хойлунда. На подстраховку вышел вратарь испанской команды Хулен Агирресабала, который вынес мяч на Маунта, забившего гол.

«Когда я увидел, как вратарь выходит, я уже решил для себя: если мяч дойдёт до меня, надо принять и сразу пробить. Я не хотел, чтобы он попал под левую ногу, просто старался пробить в створ. С первым голом то же самое — развернулся и попытался забить.

Болельщики были потрясающими, они всё это время были с нами. Для меня это были первые голы на «Олд Траффорд» — вечер, которого я так долго ждал. Вернуться в Бильбао — это особенный момент, и мы хотим завершить всё на высокой ноте», — приводит слова Маунта BBC.

В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом».