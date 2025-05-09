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Маунт рассказал о своём голе с дальней дистанции после ошибки голкипера «Атлетика»

Маунт рассказал о своём голе с дальней дистанции после ошибки голкипера «Атлетика»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт высказался о своём голе с дальней дистанции в полуфинальном матче с «Атлетиком» (4:1) в Лиге Европы.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
0:1 Хаурехисар – 31'     1:1 Маунт – 72'     2:1 Каземиро – 80'     3:1 Хойлунд – 85'     4:1 Маунт – 90+1'    

Изначально был выполнен длинный заброс на форварда «красных дьяволов» Расмуса Хойлунда. На подстраховку вышел вратарь испанской команды Хулен Агирресабала, который вынес мяч на Маунта, забившего гол.

«Когда я увидел, как вратарь выходит, я уже решил для себя: если мяч дойдёт до меня, надо принять и сразу пробить. Я не хотел, чтобы он попал под левую ногу, просто старался пробить в створ. С первым голом то же самое — развернулся и попытался забить.

Болельщики были потрясающими, они всё это время были с нами. Для меня это были первые голы на «Олд Траффорд» — вечер, которого я так долго ждал. Вернуться в Бильбао — это особенный момент, и мы хотим завершить всё на высокой ноте», — приводит слова Маунта BBC.

В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом».

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