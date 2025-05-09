Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Разгромная победа и гол с дальней дистанции – в обзоре матча «МЮ» — «Атлетик» в ЛЕ

Разгромная победа и гол с дальней дистанции – в обзоре матча «МЮ» — «Атлетик» в ЛЕ
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Тоттенхэм» в ответном полуфинале Лиги Европы. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:1.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
0:1 Хаурехисар – 31'     1:1 Маунт – 72'     2:1 Каземиро – 80'     3:1 Хойлунд – 85'     4:1 Маунт – 90+1'    

В составе победителей забивали Мэйсон Маунт, Каземиро, Расмус Хойлунд и Мэйсон Маунт. Единственный гол за испанский клуб на своё счёт записал Микель Хаурехисар.

Права на трансляции Лиги Европы и Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в финал турнира, где сыграет с «Тоттенхэмом».

Отметим, «Манчестер Юнайтед» по-прежнему остался единственным непобеждённым клубом в нынешнем сезоне еврокубков. В Лиге Европы сезона-2024/2025 «красные дьяволы» провели 14 матчей, в которых они одержали девять побед и пять раз сыграли вничью.

Материалы по теме
«МЮ» — в финале Лиги Европы! Оформили камбэк и добили «Атлетик» голом с центра поля! Видео
«МЮ» — в финале Лиги Европы! Оформили камбэк и добили «Атлетик» голом с центра поля! Видео
Календарь Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android