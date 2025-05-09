Разгромная победа и гол с дальней дистанции – в обзоре матча «МЮ» — «Атлетик» в ЛЕ
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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Тоттенхэм» в ответном полуфинале Лиги Европы. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:1.
Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
0:1 Хаурехисар – 31' 1:1 Маунт – 72' 2:1 Каземиро – 80' 3:1 Хойлунд – 85' 4:1 Маунт – 90+1'
В составе победителей забивали Мэйсон Маунт, Каземиро, Расмус Хойлунд и Мэйсон Маунт. Единственный гол за испанский клуб на своё счёт записал Микель Хаурехисар.
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Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в финал турнира, где сыграет с «Тоттенхэмом».
Отметим, «Манчестер Юнайтед» по-прежнему остался единственным непобеждённым клубом в нынешнем сезоне еврокубков. В Лиге Европы сезона-2024/2025 «красные дьяволы» провели 14 матчей, в которых они одержали девять побед и пять раз сыграли вничью.
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