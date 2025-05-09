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Разгромная победа и гол с дальней дистанции – в обзоре матча «МЮ» — «Атлетик» в ЛЕ

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Тоттенхэм» в ответном полуфинале Лиги Европы. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Мэйсон Маунт, Каземиро, Расмус Хойлунд и Мэйсон Маунт. Единственный гол за испанский клуб на своё счёт записал Микель Хаурехисар.

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Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в финал турнира, где сыграет с «Тоттенхэмом».

Отметим, «Манчестер Юнайтед» по-прежнему остался единственным непобеждённым клубом в нынешнем сезоне еврокубков. В Лиге Европы сезона-2024/2025 «красные дьяволы» провели 14 матчей, в которых они одержали девять побед и пять раз сыграли вничью.