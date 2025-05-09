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«Бетис» вышел в финал Лиги конференций, забив «Фиорентине» в овертайме. Видеообзор

«Бетис» вышел в финал Лиги конференций, забив «Фиорентине» в овертайме. Видеообзор
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Испанский «Бетис» в дополнительное время добился ничьей с итальянской «Фиорентиной» (2:2 д.в.) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций и вышел в финал турнира (4:3 по сумме двух встреч). Игра прошла 8 мая на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия), её основное время завершилось победой «фиалок» со счётом 2:1 и ничьей 3:3 в двухматчевом противостоянии.

Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Окончен
2 : 2
ДВ
Бетис
Севилья, Испания
0:1 Антони – 30'     1:1 Госенс – 34'     2:1 Госенс – 42'     2:2 Абде – 97'    

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча «Фиорентина» — «Бетис».

Права на трансляции Лиги Европы и Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Финал Лиги конференций будет проведён 28 мая в польском Вроцлаве, соперником «Бетиса» в матче за трофей станет лондонский «Челси».

Календарь Лиги конференций
Турнирная сетка Лиги конференций
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