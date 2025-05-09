«Бетис» вышел в финал Лиги конференций, забив «Фиорентине» в овертайме. Видеообзор

Испанский «Бетис» в дополнительное время добился ничьей с итальянской «Фиорентиной» (2:2 д.в.) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций и вышел в финал турнира (4:3 по сумме двух встреч). Игра прошла 8 мая на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия), её основное время завершилось победой «фиалок» со счётом 2:1 и ничьей 3:3 в двухматчевом противостоянии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча «Фиорентина» — «Бетис».

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Финал Лиги конференций будет проведён 28 мая в польском Вроцлаве, соперником «Бетиса» в матче за трофей станет лондонский «Челси».