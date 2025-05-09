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Тренер «Тоттенхэма»: если выиграем ЛЕ, просто сделаем фото, потому что мы якобы недостойны

Тренер «Тоттенхэма»: если выиграем ЛЕ, просто сделаем фото, потому что мы якобы недостойны
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о выходе в финал Лиги Европы, где команде предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед».

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 21:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сейчас начнутся жаркие споры, и никто из нас — ни мы, ни «Юнайтед» — по их мнению, не заслуживаем трофея. Если мы выиграем, просто сфотографируемся командой, потому что мы якобы недостойны.

Кого волнует, что мы испытываем трудности в лиге? Почему это вообще важно? Если так просто выйти в финал, почему это делают не все, кто заканчивает сезон в топ-3? Это же отдельная история, не связанная с формой в чемпионате.

Мы понимаем, что наш сезон в лиге был не лучшим. Понимаем, через какие трудности прошли. Многие из них связаны с обстоятельствами. Но почему это должно умалять достижение выхода в финал?
Как я уже говорил, этот клуб и другие заканчивали чемпионат на первом, втором или третьем месте, но не доходили до финалов. Почему это должно принижать наш успех? Мне абсолютно всё равно, кто в кризисе, а кто нет.

Я считаю, что и мы, и «Манчестер Юнайтед» заслужили право сыграть в финале. Мы, возможно, обыграли по пути команды, которые в следующем сезоне будут в Лиге чемпионов. Так что с нетерпением жду финал — это должно быть про саму игру»,- приводит слова Постекоглу ESPN.

Финальный матч турнира состоится 21 мая.

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